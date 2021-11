„Jucătorii vin și se plâng!” Marius Șumudică, ieșire nervoasă după o nouă înfrângere pe banca lui Malatyaspor

După un debut foarte bun pe banca turcilor, Șumudică a ajuns deja la a treia înfrângere pe banca lui Malatyaspor.

La finalul meciului cu Giresunspor, Șumudică a susținut că fotbaliștii săi se plâng în timpul săptămânii, la pregătire, că face antrenamente prea dure.

„Nu vreau să vorbesc despre cine a ales jucătorii, însă situația e foarte dificilă pentru mine. În timpul săptămânii jucătorii vin la mine și zic: «Mister, este un antrenament prea solicitant, nu suntem pregătiți pentru că în vară nu am făcut nimic». Nu vreau să se înțeleagă greșit, dar e prea mult.

Mi-e teamă să nu fac unele antrenamente ca să nu se accidenteze jucătorii. Când am făcut pregătirea din vară la Gaziantep și la Kayserispor și am făcut eu transferurile nu am avut probleme. Dar aici am venit când echipa avea 6 puncte și pierduse deja 5 meciuri. Am schimbat stilul de antrenament, dar tot e foarte greu.

La Kayserispor când am făcut echipa am terminat pe locul 8, la fel cu Gaziantep după ce am promovat. Când m-au dat afară după 20 de meciuri eram pe locul 3. Ce pot să fac? Dacă fac eu echipa la Malatyaspor termin în primele 10 echipe”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă de la finalul meciului cu Giresunspor.

Yeni Malatyaspor a pierdut meciul cu Giresunspor, din etapa a 13-a a campionatului turc, scor 0-1. În primele două meciuri oficiale cu românul pe banca tehnică, Malatyaspor reușise două victorii, 2-0 cu Adana Demirspor și 2-1 cu Altay.