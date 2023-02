„Îmi închei cariera cu toate trofeele!” Leo Messi a vorbit din nou despre retragere după ce a câștigat FIFA The Best 2022 

Superstarul argentinian a câștigat cel de-al șaptelea trofeu FIFA The Best al carierei, după anul spectaculos pe care l-a avut alături de naționala Argentinei, când a câștigat Campionatul Mondial din Qatar. Viitorul lui Leo Messi este subiect de discuție în aceste săptămâni, argentinianul intrând în ultimele luni de contract cu PSG.

Fotbalistul a vorbit înainte de Campionatul Mondial despre retragerea din fotbal, precizând că avea să fie ultimul său turneu, însă coechipierii și selecționerul anunțau că vor încerca să îl convingă să mai joace. Chiar Messi a spus că își dorește să joace cu naționala din postura de campion mondial, însă jucătorul a evidențiat încă o dată că se află pe final de carieră, într-un interviu acordat după ce a câștigat trofeul The Best.

Declarația lui Leo Messi pentru presa din Argentina

„Premiul special a venit acum câteva luni, cel mai important, cel mai dorit. Cum am spus și pe scenă, e o recunoaștere a muncii echipei, pentru tot ceea ce înseamnă. Mondialul se joacă o dată la patru ani și este pentru cei aleși. Am fost unul dintre aleși pentru a ridica trofeul și pentru a fi campion. Este special să îl văd pe Dibu, pe Scaloni, i-am salutat, nu am stat mult împreună. Întotdeauna mă bucur să îi văd pe ei, foștii jucători.

Sunt fericit că Scaloni continuă la națională, cum am spus deja. Este un lucru bun pentru grup. Am câștigat deja totul, e un grup tânăr și au multe calități pentru a fi la națională. E un grup format de el, îi cunoaște pe toți.

Nici astăzi nu suntem conștienți de ce am făcut, era singurul trofeu care îmi lipsea, cel mai important din carieră. Din fericire îmi închei cariera cu toate trofeele care puteau fi disputate. M-am bucurat mult de fiecare moment de la turneu, cum am spus, pentru mine era ultimul și voiam să mă bucur la maximum, zi de zi, ficare meci.

A fost spectaculos pentru modul în care s-a încheiat. Am avut norocul de a putea câștiga toate trofeele care sunt puse la bătaie, am avut șansa de a câștiga tot, la nivel de națională, club, individual. Fac ceea ce îmi place. Sunt mulți ani din carieră și să o închei astfel...nu pot cere mai mult”, a spus Leo Messi conform TyC Sports.