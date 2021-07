„Am întâlnit o echipă bună, chiar dacă  zicea lumea că joc contra bucătarilor!” Șumudică promite o altă față a CFR-ului

CFR Cluj s-a calificat în grupele Conference League.

CFR a câștigat cu 2-0 returul cu Lincoln Red Imps, grație golurilor marcate de Cestor și Sigurjonssson, după ce in prima manșă s-a impus cu 2-1. În ambele meciuri, echipa din Gruia a suferit pe faza defensivă, jucătorii din Gibraltar având ocazii clare de a marca.

Marius Șumudică a declarat, la finalul partidei, că acest lucru s-a întâmplat pentru că echipa sa a fost preocupată de atac. Tehnicianul a garantat că în faza următoare a competiției jucătorii săi se vor apăra mai bine.

„Sunt fericit că am îndeplinit primul obiectiv, calificarea în Conference League! Am întâlnit o echipa bună, chiar dacă de Gibraltar zicea lumea că joc cu bucătari. Au calitate, vor juca în turul 3 Europa League și au asigurat playoff-ul de Conference League și eu am zic că au șanse.

Sunt bucuros că nu am luat gol, am văzut o oarecare liniște. Am stat la adăpostul acelui 2-1 din deplasare. E greu să motivezi echipa și să ne batem cu pumnii în piept că puteam să le dăm 5-6-7. Avem foarte multe meciuri, jucăm din 3 în 3 zile, avem câțiva jucători accidentați, dar sunt bucuros că ne-am calificat.

Vom pregăti altfel meciul cu Young Boys sau Slovan, ne vom închide mai bine. Nu este ușor să îi aduci cu picioarele pe pământ și să îi faci să înțeleagă că importantă e califcarea. Mă bucur pentru Sigurjonsson că a dat assist și gol. Au avut și ei ocazii mari, dar în momentul în care echipa este preocupată mai mult de faza ofensivă, e clar că apar oportunități pentru adversar”, a precizat Șumudică la finalul meciului cu Lincoln Red Imps.