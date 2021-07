Wanda Nara i-a facut pe italieni sa viseze! Revine Icardi in Italia? Mesajul postat de sotia acestuia

Mesaj misterios postat de Wanda Nara pe retelele de socializare.

Wanda Nara sotia si impresara lui Icardi a starnit entuziasm in randul fanilor italieni cu ultimul mesaj postat pe retelele de socializare.

Dupa ce a revenit din vacanta pe care a petrecut-o alaturi de sotul ei in Africa, Wanda Nara a petrecut cateva zile in Napoli si Capri, alaturi de copii. Asa cum si-a obisnuit fanii, frumoasa impresara a postat constant fotografii din vacanta petrecuta in Italia.

Dupa vacanta, Wanda a luat trenul spre Milano, care a oprit la Roma, iar in timp ce astepta in gara, Wanda a postat pe Instagram un mesaj care nu a trecut neobservat, mai ales in randul suporterilor "giallorossi".

"Gara din Roma... Cine vrea sa coboare in Roma... Ne revedem in curand", a scris Wanda pe Instagram.

Ultima parte a mesajului i-a facut pe sporterii lui AS Roma sa sara de pe canapea, deoarece in trecut numele lui Icardi a mai fost asociat cu clubul din capitala Italia.