"Vrei să transferi un fotbalist român?". Cum a răspuns Laurențiu Reghecampf

Jurnaliștii din Azerbaidjan s-au întrebat în mai multe rânduri de ce Reghecampf, în ciuda numeroaselor transferuri ale unor jucători din străinătate, nu propune și jucători din România la Neftchi Baku.

Laurențiu Reghecampf: "Nu am găsit un jucător potrivit în România"

Lui Reghecampf i s-a dat inclusiv exemplul Mircea Rednic. "Puriul" a antrenat o altă echipă din Azerbaidjan, Khazar Lankaran, în perioada 2010-2011, când a adus mai mulți jucători români, cum ar fi Andrei Mureșan, Cătălin Doman, Cosmin Frăsinescu, Adrian Scarlatache, Nicolae Mușat sau Hristu Chiacu.

În ultimul interviu acordat, Reghecampf a fost întrebat dacă acum are în plan să transfere vreun fotbalist român, însă antrenorul a explicat că, până în prezent, nu a găst niciun jucător potrivit.

"Cunosc foarte bine toți fotbaliștii din campionatului României. Știu cine sunt cei ar putea să o ajute pe Neftchi și cei care ar putea fi transferați gratis, însă, până acum, nu am găsit un jucător potrivit în România. Nu e vorba de frică. Ce frică să am și de cine?

Dacă jucătorul respectiv ar ajuta echipa, am fi toți fericiți. Eu sunt interesat de beneficiul pe care îl poate aduce un jucător echipei", a spus Reghecampf, pentru sportinfo.az.

Neftchi Baku se află pe locul 3 în campionatul din Azerbaidjan, cu 52 de puncte acumualte în 25 de etape. Echipa lui Reghecampf se află la 13 lungimi în spatele liderului Qarabag și la șapte sub Sabah Baku, care are și un meci în plus.