Fostul jucător emblematic al lui Dinamo a rememorat celebrul meci cu Marseille când „câinii” au marcat un gol în ultimele secunde ale meciului, însă arbitrul nu a validat reușita, pentru că nu a văzut-o.

Pe 16 decembrie se împlinesc 18 ani de la meciul dintre Dinamo și Marseille, când roș-albii au ratat calificarea în primăvara europeană a Cupei UEFA, deși au marcat un gol spectaculos în finalul meciului.

Octavian Chihaia a marcat un gol spectaculos în ultimul minut al meciului cu Marseille, însă arbitrul Julian Rodriguez Santiago a anulat inexplicabil reușita.

Vlad Munteanu, unul dintre jucătorii aflați pe teren la meciul de tristă amintire pentru suflarea dinamovistă, a rememorat acele clipe.

„A fost o experiență acolo... Eu rămân acum cu două chestii pe care le am permanent în cap: „scărița” pe care am încercat să i-o dau lui Vasili Hamutovski și am făcut totul praf și la Marseille, cu Barthez, când mi-a dat momeală. Am zis că pleacă și a plecat unde am dat eu. M-a citit. Acum zic și eu, Barthez.

Eram lângă arbitru. Mă uitam la el și nu îmi venea să cred. Eu mă uitat cu se duce mingea în poartă și el a fluierat. Arbitru se întorsese cu spatele la minge, spre centrul terenului, ca să fluiere finalul și nu a văzut că mingea intrase în poartă”, a dezvăluit Vlad Munteanu în emisiunea Arena SPORT.RO.

Olympique Marseille - Dinamo 2-1, echipele de start

Olympique Marseille: Barthez - Ferreira, Andre, Cesar, Taiwo - Ribery, Delfim, Lamouchi, Cana, Nasri - Gimenez; Rezerve: Carasso, Oruma, Mendoza, Begeorgi, Dehu, Meita, Koji Nakata; Antrenor: Jean Fernandez.

Dinamo: Gaev - Galamaz, Daouda, Tamaș, Pulhac - Fl. Petre, Mărgăritescu Grigorie, V. Munteanu - Bratu, Niculescu; Rezerve: Guso, L. Goian, Ad. Cristea, Șt. Radu, I. Bălan, Bălțoi, Chihaia; Antrenor: Ioan Andone.