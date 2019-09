VIDEO | Prezentare de Champions League! Falcao, primit ca un adevarat idol la Galata! Peste 40.000 de turci in tribuna la prezentarea starului columbian! Atmosfera de zile mari la Istanbul

Fanii celor de la Galatasaray i-au facut o primire lui Falcao pe care cu siguranta acesta nu o va uita niciodata.

Dupa ce la aeroport l-au asteptat aproximativ 25.000 de suporteri, miercuri cand a fost prezentat oficial si pe arena celor de la Galatasaray au fost prezenti peste 40.000 de turci. Stadionul a luat foc la propriu in momentul in care "El tigre" si-a facut aparitia, pe fiind aprinse mai multe torte.

Columbianul de 33 de ani a semnat un contract pe 3 ani cu turcii de la Galatasaray Istanbul. Este al 8-lea club din cariera lui Falcao dupa Lanceros, Boyaca, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United si Chelsea.

Columbianul este urmarit de o multime de suporteri turci pe strazile din Istanbul.

Galatasaray va juca in grupa A din Champions League alaturi de Paris Saint-Germain, Real Madrid si Club Bruge

Turcii s-au intarit consistent in aceasta vara. Printre numele care au mai sosit la Galatasaray se afla Steven Nzonzi, Joan Michael Seri, Emre Mor, Ryan Babel si romanul Florin Andone care a venit imprumut de la Brighton.

"El tigre" a explodat ca jucator in Portugalia la FC Porto unde a castigat 2 titluri de campion si titlul Europa League, unde a iesit si golgeter. Tot la Porto a reusit sa cucereasca 2 cupe si 3 super cupe ale Portugaliei. La Atletico Madrid a reusit sa cucereasca a 2-a oara trofeul Europa Leaague, cupa Spaniei si Supercupa Europei, iar in Franta, la AS Monaco a reusit sa castige titlul de campion in sezonul 2016/2017.