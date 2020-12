VIDEO | BOMBA din VOLEU de la peste 70 de metri!!! S-a marcat golul anului in fotbal?! Cum a fost posibil

Partida Figueirense 2-0 Nautico din liga secunda a Braziliei s-a jucat in conditii aproape impracticabile. Terenul era imbibat de apa si plin de balti, insa cu toate acestea, in partida de aseara s-a marcat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale anului.

In prelungirile primei reprize, portarul Anderson a iesit pentru a degaja o minge din propria jumatate de teren, insa balonul a ajuns la Jhonatan, care a trimis surprinzator din voleu de la peste 70 de metri. Mingea l-a depasit pe Anderson si s-a dus direct in poarta, stabilind scorul final: 2-0 in favoarea lui Figueirense, care a urcat peste Nautico in clasament, pana pe locul 17.

Another goal from midfield in Brasileirão Série B (2nd division)! The 2nd goal from midfield this weekend in Série B

This one scored by Jonathan for Figueirense (@FigueirenseFC)

Nice pitch by the way ????pic.twitter.com/aWQybkFcqh