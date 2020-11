VIDEO | Chiar merita VAZUTE! Au fost nominalizate cele mai tari goluri ale anului! Favoritii pentru Trofeul Puskas sunt AICI

FIFA a publicat lista celor mai tari goluri marcate in ultimul an!

Cine va fi castigatorul? Goluri senzationale au fost marcate in aproape fiecare continent al lumii! Daca in anii trecuti pe lista apareau nume mari de fotbalisti, in 2020 cele mai sonore nume sunt doar Luis Suarez si Heung-Min Son. Pe lista nominalizatilor apar si trei jucatoare, Caroline Weir (Manchester City), Shirley Cruz (selectionata Costa Ricai) si Sophie Ingle (Chelsea).

Mai jos avem lista completa a candidatilor pentru cel mai frumos gol al anului!

Shirley Cruz (Costa Rica vs Panama)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo vs Ceara)

Jordan Flores (Shamrock Rovers vs Dundalk)

Andre-Pierre Gignac (Tigres vs Pumas)



Sophie Ingle (Chelsea Feminin vs Arsenal Feminin)





Zlatko Junuzovic (Red Bull Salzburg vs Rapid Viena)

Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns vs Cape Town City)



Son Heung-Min (Tottenham vs Burnley) Leonel Quinonez (Macara vs Universidad Catolica) Caroline Weir (Manchester City Feminin vs Manchester United Feminin) ???? Nominees: FIFA #Puskás Award ???????? Shirley Cruz

VOTE NOW https://t.co/gI6ctiog35 pic.twitter.com/mCXgcWs91r — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020