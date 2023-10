Neymar a părăsit în lacrimi terenul, pe targă, iar scenariul cel mai negru s-a adeverit la câteva ore distanță. Brazilianul a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul ligamentului încrucișat anterior.

Jucătorul lui Al Hilal va fi operat la genunchiul stâng, iar ulterior va urma un program de recuperare. De cele mai multe ori, astfel de accidentări se soldează cu absențe lungi de pe teren, de obicei în jurul a șase luni.

"Analizele medicale la care a fost supus Neymar au confirmat leziunea de la nivelul ligamentului încrucișat anterior și meniscului. El va fi operat, iar apoi va urma un program de tratament. Să te întorci mai puternic, Neymar!", a transmis Al Hilal.

Vestea este una cum nu se poate mai proastă și pentru Al Hilal. Saudiții au plătit în vară 90 de milioane de euro pentru a-l transfera de la PSG, însă brazilianul a apucat să joace doar cinci meciuri și să marcheze un gol. El ar putea reveni pe teren abia pe finalul stagiunii.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..

