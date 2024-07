Giovanni Becali a oferit noi detalii despre viitorul lui Ianis Hagi: "Nu știu dacă se va prezenta la adunare"

Situația internaționalului român este incertă. Presa din Scoția a scris luni la rând că fiul lui Gică Hagi nu mai are loc la echipa antrenată de Philippe Clement, iar Giovanni Becali a dezvăluit că atacantul este pe punctul de a pleca de la Rangers, tot sub formă de împrumut.

"Ianis mai are un contract de un an cu Glasgow Rangers. Nu știu când se va, și dacă se va prezenta la adunarea lotului. E în prag de a pleca. Acum, am auzit și eu, aud și eu în stânga-dreapta, că mai multe echipe l-ar dori.

În sensul că Glasgow poate vrea să recupereze ceva pe el. Ianis n-are un salariu mic la ei. Vom vedea, e timp. De abia după acest european s-au deschis frontierele de transferuri, așa că vom vedea despre ce e vorba.

Nu, la Galatasary în niciun caz. Nu, nu. Mourinho are alte gânduri, el ia niște jucători, nu vrea să cumpere. Vrea jucători pe care îi cunoaște și împrumutați. Mourinho vrea să câștige cu jucători bine plătiți. Totul pe un an, împrumutați pe un an. Să câștige în primul an de contract campionatul în Turcia. După aceea, vom vedea", a declarat impresarul, potrivit Fanatik.

Gregory Tade: "Ianis Hagi este jucătorul de care Rangers are nevoie!"

Într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, Gregory Tade a explicat cum au trăit scoțienii evoluțiile lui Ianis Hagi la echipa națională a României la EURO 2024.

"Fanii lui Rangers l-au urmărit pe Ianis Hagi. Fanii l-au urmărit la EURO și cred că Hagi a jucat foarte bine. Și eu cred că a jucat foarte bine. Să îl văd cum joacă cu acea mândrie, cu acea furie înseamnă totul. Era imposibil să nu îl remarci. Mulți au fost încântați de prestațiile sale.

Bineînțeles, a avut unele probleme cu accidentarea, a fost nevoit să plece sub formă de împrumut, dar în opinia mea, este un jucător al lui Rangers și ar trebui să se întoarcă. Cred că talentul său și felul în care a jucat la EURO îi dau încredere și cred că va fi un plus la echipă.

Sper că cei de la Rangers îi vor da șansa să demonstreze că el este jucătorul care le-a lipsit, un jucător care își poate folosi ambele picioare la fel de bine, care poate dribla, care poate conduce atacurile, care poate face diferența. Le-a lipsit creativitatea și cred că Ianis are acest lucru. Ar trebui să revină la echipă", a spus Gregory Tade pentru PRO TV și Sport.ro.