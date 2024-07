Gestul care anunță despărțirea de Ianis Hagi? Decizia lui Rangers la meciul cu Manchester United

Având în vedere că a jucat la EURO 2024, Ianis Hagi beneficiază de o vacanță mai lungă decât ceilalți jucători, astfel că nu a fost luat în calcul pentru prima parte a cantonamentului celor de la Rangers.

Tricoul lui Ianis Hagi de la Rangers a ajuns la Oscar Cortes

Vicecampioana Scoției a jucat deja două amicale în această vară, ambele pierdute, 1-2 contra lui Ajax și 0-2 contra lui Manchester United.

La amicalul cu Manchester United, disputat sâmbătă, pe Murrayfield Stadium din Edinburgh, gruparea din Premier League s-a impus după golurile lui Amad Diallo și Joe Hugill.

Interesant este că tricoul cu numărul 7, care îi aparținea lui Ianis Hagi înaintea împrumutului la Alaves, a fost purtat contra lui Manchester United de Oscar Cortes, o extremă din Columbia în vârstă de 20 de ani.

Sud-americanul a fost împrumutat de la Lens, în februarie, iar în prima parte a acestui an a purtat numărul 16. Rămâne de văzut dacă Oscar Cortes, care va rămâne la Glasgow cel puțin până în 2025, va continua din această vară cu 7.

După ce Ianis Hagi a fost împrumutat la Alaves, Rangers i-a oferit tricoul cu numărul 7 lui Fabio Silva (22 de ani) pentru a doua parte a sezonului. Totuși, portughezul a fost doar împrumutat de la Wolves, iar în această vară a plecat din Scoția.

Decizia lui Rangers de a-i oferi acum lui Oscar Cortes tricoul cu numărul 7, chiar și temporar, ar putea reprezenta un nou indiciu referitor la plecarea lui Ianis Hagi. De altfel, impresarul Ioan Becali a declarat recent că mijlocașul român are șanse importante de a schimba clubul și chiar există posibilitatea ca playmaker-ul să nu participe deloc la cantonamentul scoțienilor.

Ioan Becali, despre viitorul lui Ianis Hagi: "Nu știu dacă se va prezenta la adunare"

"Ianis mai are un contract de un an cu Glasgow Rangers. Nu știu când se va, și dacă se va prezenta la adunarea lotului. E în prag de a pleca. Acum, am auzit și eu, aud și eu în stânga-dreapta, că mai multe echipe l-ar dori.

În sensul că Glasgow poate vrea să recupereze ceva pe el. Ianis n-are un salariu mic la ei. Vom vedea, e timp. De abia după acest european s-au deschis frontierele de transferuri, așa că vom vedea despre ce e vorba.

Nu, la Galatasary în niciun caz. Nu, nu. Mourinho are alte gânduri, el ia niște jucători, nu vrea să cumpere. Vrea jucători pe care îi cunoaște și împrumutați. Mourinho vrea să câștige cu jucători bine plătiți. Totul pe un an, împrumutați pe un an. Să câștige în primul an de contract campionatul în Turcia. După aceea, vom vedea", a declarat impresarul, potrivit Fanatik.