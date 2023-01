UPDATE Manchester City, care i-a suspendat contractul lui Benjamin Mendy, a oferit o primă reacție după verdictul de astăzi:

”Manchester City FC ia act de verdictul de astăzi de la Chester Crown Court. Clubul nu este în măsură să facă alte comentarii în acest moment”.

Știrea inițială

Sky Sports și BBC anunță că Benjamin Mendy, campionul mondial cu naționala Franței care ultima dată a jucat la Manchester City, a fost achitat în șase dintre cele șapte acuzații de viol și una de agresiune sexuală!

Juriul nu a reușit să ofere încă un verdict asupra altor două capete de acuzare.

Manchester City footballer Benjamin Mendy has been found not guilty of six counts of rape and one count of sexual assault.https://t.co/LXSV5nmbfU pic.twitter.com/H16DWFlo6l