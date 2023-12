Valentin Mihăilă, moment de magie în timpul meciului cu Fiorentina. Fază superbă reușită de „tricolor”

Divizionara secundă Parma a surclasat-o pe Fiorentina, în deplasare, și la pauza meciului din optimile de finală ale Cupei Italiei conducea cu 2-0.

Parma a deschis scorul în minutul 21, prin Bernabe și avea să dubleze diferența de pe tabelă două minute mai târziu după o fază de toată frumusețea reușită de românul Valentin Mihăilă.

Fotbalistul de bandă a interceptat o minge în partea stângă a terenului, apoi a avansat spre poartă, până în careul de 16 metri, unde l-a văzut foarte bine pe Bonny, căruia i-a pasat în fața porții, iar acesta nu a ratat ținta.

Serie B side Parma score two goals in two minutes to stun Fiorentina. ????

Coppa Italia never disappoints. ???? pic.twitter.com/DyAMMcxPN4