Ungurii au un adevarat SUPERSTAR in curtea lor! Milanul si alti granzi din Europa se bat pentru semnatura unui fotbalist de 20 de ani

Dominik Szoboszlai (20 de ani) trece printr-o forma extraordinara la echipa austriaca Salzburg.

Fotbalistul a marcat in primele doua meciuri din grupa de UEFA Champions League doua goluri. In 2019, managerul de atunci al lui AC Milan, Zvonimir Boban, a pus la cale transferul maghiarului pe San Siro. Fotbalistul si-ar fi dat acordul, dar mutarea a picat dupa ce Boban a plecat de la Club.

Pentru semnatura lui Szoboszlai se mai bat si Arsenal, Juventus sau Napoli, dar potrivit celor de la Gazzetta Dello Sport, Milanul ar dori sa faca o noua oferta pentru mijlocas. Clauza internationalului maghiar este de 25 de milioane de euro, la care se adauga un bonus de 20% dintr-un viitor transfer.

Szoboszlai si-a prelungit de curand contractul cu campioana Austriei, iar salariul sau este in acest moment de doua milioane de euro. Fotbalistul are cifre fantastice la Salzburg, adunand 22 de goluri si 32 de pase decisive in 72 de meciuri disputate. Szoboszlai are de asemenea 2 goluri in 10 meciuri pentru Ungaria, iar la meciul din Nations League contra Turciei a reusit un eurogol.