Unde a ajuns să joace fotbalistul dat afară de Gigi Becali. Acum este și poștaș cu normă întreagă

Gabriel Machado (33 de ani) ajungea în fotbalul românesc în 2009, la U Cluj. Doi ani mai târziu, evoluțiile bune în tricoul „studenților” îi aduceau un transfer la Steaua (n.r.- acum FCSB).

Doi ani mai târziu, însă, Gigi Becali renunța la atacantul brazilian, iar acesta semna cu Rayo Vallecano din poziția de jucător liber de contract.

Din acel moment cariera lui Gabriel Machado a cunoscut o cădere continuă, ajungând acum să evolueze în a cincea ligă Elveția, la Zug 94.

În paralel, fostul atacant central al clubului patronat de Gigi Becali lucrează și ca poștaș cu normă întreagă.

Căderea lui Machado la FCSB

Doar patru meciuri a prins Gabriel Machado în tricoul lui FCSB, fără a reuși să marcheze.

„La Steaua, am început bine cu pregătirea, dar când am început să joc s-a implicat patronul, care face acolo doar ce-l taie pe el capul. A avut probleme și cu antrenorii. El m-a scos din echipă, eu am acceptat, după care a venit acea operație la genunchi”, dezvăluia jucător în urmă cu câțiva ani, potrivit Digisport.