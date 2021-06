Un roman ar putea juca in prima liga a Turciei in sezonul viitor! Transferul surprinzator al jucatorului trecut si pe la Viitorul

O mutare neasteptata ar putea sa se produca in aceasta vara.

Adana Demirspor, echipa care a obitnut promovarea in Superliga castigand liga secunda din Turcia, a inceput negocierile cu Andreas Calcan, mijlocasul roman care a evoluat ultima data la Poli Iasi. Acesta i-a parasit pe moldoveni, dupa ce s-a certat cu antrenorul Nicolo Napoli si a ajuns la o intelegere cu sefii formatiei pentru a-si rezilia contractul.



S-a vorbit si de interesul lui Dinamo pentru fotbalistul crescut de U Cluj, dar si de o posibila trecere la FCU Craiova, insa se pare ca acesta va lua drumul Turciei. In campionatul trecut din prima liga turca, au evoluat 6 romani, Dennis Alibec, Silviu Lung JR., Alin Tosca, Alexandru Maxim, Cristi Sapunaru si Bogdan Stancu.

De-a lungul carierei, Calcan a mai evoluat in strainatate, avand in CV echipe precum Willem II, FC Dordrecht, Almere City sau Ujpest, insa cele mai constante evolutii si apreciate le-a avut la Viitorul, acolo unde a jucat timp de un an, intre 2019 si 2020.