Un patron de club din Spania, acuzat ca a FURAT bani de la echipa! Ce suma ar fi sustras de la propriul club 

Malaga a evoluat in sferturile Ligii Campionilor in 2013 iar acum se afla in Segunda Division.

Un tribunal spaniol a decis ca proprietarul Malagai, seicul Abdullah Al Thani si membrii familiei sale, au sustras suma de 8,5 milioane de euro de la club. Acestia au cheltuit banii in scopuri personale precum achizitionarea unor vehicule de lux, proprietati imobiliare, intretinere personala si asa mai departe.

Acesta a fost retrogradat din functiile pe care le ocupa, iar clubul Malaga este condus in prezent de un administrator judiciar, numit de magistrat.

In iunie 2010, seicul Abdullah Al Thani a preluat clubul Malaga pentru suma de 36 de milioane de euro.

Echipa a avut parte de transferuri uriase in primele sezoane, reusind sa-i aduca pe Ruud van Nistelrooy, Santi Cazorla, Joaquin, insa dupa sezonul fantastic din UEFA Champions League, au fost suspendati de UEFA din cauza datoriilor timp de un sezon. Dupa acest eveniment, conducerea nu a mai bagat bani in echipa iar Malaga a ajuns sa retrogradeze in 2018.

