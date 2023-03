Un fost antrenor al FCSB nu vrea să mai audă de fotbalul românesc. Cum a reacționat după demisia lui Strizu

Bogdan Andone, antrenorul care a reușit să o califice pe Apollon Limassol în play-off-ul campionatului din Cipru, este hotărât să nu revină prea curând în fotbalul românesc.

Fostul antrenor al FCSB-ului nu exclude, însă, posibilitatea ca la un moment dat să revină în fotbalul autohton, dar speră ca acestă moment să fie cât mai îndepărtat.

„E campionatul foarte, foarte puternic. La primele 5-7 echipe incluzând acum Omonia Nicosia, care probabil va intra în play-off, sunt nişte jucători extraordinari, peste campionatul nostru. Şi la fel şi salariile care sunt. Sunt jucători care sunt plătiţi cu 40, 50, 60.000 de euro pe lună, iar în România nu cred că există contractele care sunt aici.

100 % (n.r. - se bucură pentru că a avut ofertă din afara României)! Dacă vă uitaţi puţin în urmă am cam evitat România. În momentul de faţă, sunt în curs de a deschide o academie la Aiud şi de a face o bază sportivă acolo. Şi în cazul în care nu aş fi reuşit să găsesc nimic în străinătate, aş fi evitat să antrenez în România. M-aş fi axat pe această bază sportivă, pe academia de fotbal şi pe alte lucruri.

Nu pot să zic nu (n.r. - dacă va primi ofertă din România), că niciodată nu ştii ce se întâmplă, dar în ultimul an şi jumătate am evitat discuţii, am încercat să găsesc ceva şi de asta s-a întâmplat cu Cipru pentru că am multe relaţii. Şi până la urmă lucrurile s-au aşezat să vin la echipa mea de suflet.

Sunt nemulţumit de tot ce se întâmplă în general în fotbalul românesc: implicări ale patronilor, implicări politice, implicări din toate direcţiile. E foarte, foarte greu! Dacă învingi 10 etape la rând şi în următoarele două meciuri pierzi, eşti dat afară. Nu există o strategie, nu există o filosofie a clubului, nu există nimic. Ok! Cu mici excepţii, începând cu Hagi şi cu Farul Constanţa, unde rezultatele îi dau dreptate lui Hagi. Tot ce a făcut ca filosofie, continuitate şi tot. Sunt un exemplu, dar din păcate singurul.

Andone nu se mai uita la meciurile din Campionatul României

Nu vreau să comentez (n.r. - plecarea lui Leo Strizu de la FCSB) şi crede-mă că nici nu urmăresc meciurile din campionat. Mă uit doar întâmplător la rezultate să văd cine a câştigat sau la situaţia din clasament. De ce să mă uit? Sunt meciuri frumoase în toată Europa: Champions League, Europa League, derby-uri din campionatele Spaniei, Franţei, Italiei, Germaniei. Sunt meciuri peste tot, aşa că am mai multe de învăţat din acele meciuri decât din cele din Liga 1 ca antrenor”, a spus Bogdan Andone, potrivit Primasport.

Bogdan Andone s-a aflat în două rânduri pe banca FCSB-ului. În perioada ianuarie 2010 - iunie 2019 a ocupat funcția de secund, în timp ce între iulie 2019 și august 2019 a fost „principal”, adunând șapte meciuri pe banca „roș-albaștrilor”.

Andone a preluat banca lui Apollon Limassol în februarie 2023 și are maximum de puncte pe banca formației din Cipru, două victorii din tot atâtea posibile.

Apollon ocupă locul cinci în clasament și a obținut calificarea în playoff cu o etapă înainte de finalul sezonului regualt.

Cum arată clamentul în Cipru