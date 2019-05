ULTIMA ORA | Nu se astepta sa se miste atat de rapid: Lucescu, propunere incredibila la nici 24 de ore dupa ce a castigat Cupa! Romanul a semnat imediat

Razvan Lucescu este cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK si unul dintre tehnicienii care au scris o pagina de istorie in fotbalul grec.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Lucescu a castigat titlul si Cupa alaturi de PAOK si a terminat sezonul neinvins cu record de meciuri castigate. In aceste conditii era evident ca oamenii din conducerea lui PAOK nu-l vor lasa pe roman sa plece.

Potrivit presei din Grecia, Razvan Lucescu ar fi semnat deja un nou contract cu PAOK, intelegere valabila pana in 2021, si va castiga 800.000 de euro pe sezon. Actualul contract al lui Lucescu expira in 2020, iar romanul avea un salariu de 400.000 de euro.

Lucescu, asaltat cu oferte

Razvan Lucescu nu a impresionat doar in acest sezon in care a reusit sa castige Cupa si campionatul cu PAOK. Antrenorul roman in varsta de 50 de ani a fost foarte aproape de castigarea eventului si in sezonul trecut. Parcursul sau din ultima perioada a atras atentia unor cluburi mai importante decat PAOK.

Presa din Turcia a scris in urma cu putin timp ca Lucescu jr. ar fi dorit la unul dintre granzii campionatului turc, iar in aceasta saptamana presa din Ucraina nota ca Mircea Lucescu s-ar fi intalnit cu reprezentantii lui Sahtior pentru a-l propune pe fiul sau.