ULTIMA ORA | Arsene Wenger face prima mutare dupa plecarea de la Arsenal! Merge la o nationala prezenta la Campionatul Mondial

Arsene Wenger si-a gasit de lucru dupa plecarea de la Arsenal.

Arsene Wenger, in varsta de 68 de ani, va fi consilierul noului selectioner al Japoniei noteaza Sport Nippon. Conform sursei citate, rolul lui Wenger la nationala Japoniei va fi unul minor la inceput.

Akira Nishino, antrenorul in varsta de 63 de ani care a condus Japonia la turneul final recent incheiat, a fost inlocuit cu Hajime Moriyasu. Acesta a pregatit pana de curand nationala under 23 a Japoniei si a fost unul dintre asistentii lui Nishino in Rusia. Noul selectioner are 49 de ani, iar principalele sale obiective sunt sa atace trofeul Cupei Asiei si sa ajunga cat mai departe la Campionatul Mondial din 2022 gazduit de Qatar.

Wenger a mai antrenat in Japonia, pe Nagoya Grampus Eight, in sezonul 1995-1996. A venit apoi la Arsenal unde a stat 22 de ani.