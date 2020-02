Uitati de “autobaza” bagata in poarta. Stadionul acestei echipe chiar este o fortareata!

De multe ori, echipa aceasta chiar „inchide poarta”, iar adversarii sai sunt pusi cu „spatele la zid”.

FC Kvareli Duruji este un club care evolueaza in Liga a 5-a din Georgia, pe stadionul Kvarlis Tsentraluri cu o capacitate de 1.000 de locuri. Desi echipa este una mediocra, stadionul sau este o adevarata fortereata. La propriu! Arena se gaseste in orasul Kvareli, la 150km de Tbilisi, in Provincia Kakheti, din nord-estul Georgiei, in Valea Alazani, la poalele lantului muntos Caucazul Mare, care a fost in ultima jumatate de mileniu un loc de ciocniri militare frecvente intre Imperiul Rus, Imperiul Otoman si Persia.

Castelul este asezat chiar in mijlocul orasului si in interiorul sau se gaseste stadionul echipei locale de fotbal. El dateaza din secolul al 16-lea si este numit de localnici „galavani”, insemnand o fortareata in care se refugiau agricultorii din imprejurimi in caz de invazie. El are un plan patrat, cu turnuri in cele patru colturi si la mijlocul zidurilor de aparare, si a fost folosit pana in secolul al 18-lea, cand aparitia artileriei si a armelor de foc l-a facut perimat. Astfel ca, pe langa vinul demi-dulce Kindzmarauli, lacul Ilia, muzeul eroului national Ilia Chavchavadze si peisajele superbe din zona, localitatea a inceput sa fie vizitata si de iubitori ai fotbalului, care vor sa vada stadionul-fortareata, unic in lume.