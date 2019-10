Topul celor mai solidari fotbalisti! Aparitii surpriza printre cei mai buni pasatori din ultimii 10 ani

Cine spunea ca echipa joaca doar pentru Ronaldo? Sau ca Suarez n-are ce cauta intr-un asemenea top? Iata ca se demonstreaza contrariul.

Messi este lider in topul celor mai buni pasatori din primele 5 campionate ale lumii in ultimii 10 ani. Vedeta de pe Camp Nou are nu mai putin de 135 de pase decisive.

In top se mai regasesc si nume surpriza precum Ronaldo, Payet sau Suarez.

Lista completa de jucatori

Messi - 135 pase decisive

Ozil - 112 pase decisive

Di Maria - 101 pase decisive

Fabregas - 96 pase decisive

Thomas Muller - 95 pase decisive

Cristiano Ronaldo - 95 pase decisive

David Silva - 90 pase decisive

Payet - 89 pase decisive

Eden Hazard - 88 pase decisive

Luis Suarez - 84 pase decisive

Ozil este al doilea in top in ciuda faptului ca are parte de un sezon de cosmar la Arsenal. In top 5 se afla si Fabregas care a iesit usor din lumina reflectoarelor dupa transferul la AS Monaco.