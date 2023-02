Surpriză imensă! S-a aflat cu cine negociază Marcelo, liber de contract după despărțirea de Olympiakos

După ce s-a zvonit că brazilianul ar putea fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr, în spațiul public a apărut acum varianta unui transfer în MLS.

LA Galaxy este echipa care poartă negocieri cu starul sud-american pentru un transfer, scrie jurnalistul Ekrem Konur pe pagina sa de Twitter. Nu ar fi prima lovitură a clubului din Los Angeles. De-a lungul anilor, acolo au mai evoluat nume importante, precum Steven Gerrard, Ashley Cole sau Zlatan Ibrahimovic.

Dacă va accepta oferta de la LA Galaxy, Marcelo ar putea fi coleg cu Riqui Puig, fostul jucător de la Barcelona, dar și cu mexicanul Chicharito Hernandez, cu care a mai împărțit vestiarul la Real Madrid, între 2014 și 2015.

????The Los Angeles Galaxy is in talks to sign 34-year-old Brazilian free agent Marcelo. ???????? #LAGalaxy pic.twitter.com/NdbsJ93NwC