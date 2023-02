Ce se întâmplă cu Marcelo, după ce s-a zvonit că ar putea fi coleg cu Ronaldo la Al-Nassr

Brazilianul a rezistat doar șase luni la campioana Greciei, iar acum este liber de contract. În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri în spațiul public potrivit cărora sud-americanul ar putea fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr, în Arabia Saudită.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, în acest moment nu există discuții între liderul din Arabia Saudită și reprezentanții lui Marcelo, astfel că brazilianul rămâne în continuare fără echipă.

Olympiakos i-a pregătit o prezentare spectaculoasă în toamnă lui Marcelo, dar brazilianul nu a impresionat în Grecia. A bifat doar zece meciuri în toate competițiile, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze trei goluri pentru campioana Greciei.

There are no talks ongoing between Al Nassr and Marcelo at this stage — his future remains open ???????? #transfers

The Brazilian left back is now exploring options after contract terminated with Olympiacos, he’s available on a free transfer — nothing has been decided yet. pic.twitter.com/Qnf2SoL6XC