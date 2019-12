Sumudica se face turc cu acte! Antrenorul roman s-a indragostit de Turcia si cere cetatenia! Patronul lui Gaziantep confirma: "Da, este adevarat!"

Marius Sumudica este antrenorul celor de la Gaziantep.

Marius Sumudica face impresie buna in Turcia si patronul lui Gaziantep i-a prelungit recent contractul. Noua intelegere este valabila pana in 2021, urmand ca Sumudica impreuna cu stafful sau sa incaseze un milion de euro pe sezon.

Mai mult, patronul celor de la Gaziantep, Mehmet Buyukeksi a facut o dezvaluire incendiara. Marius Sumudica este atat de indragostit de Turcia, incat va cere cetatenia:

"Da, da. Este adevarat! Va face demersurile in cel mai scurt timp", a declarat acesta in presa turca.

Gaziantep este al doilea club din Turcia pe care il antreneaza Marius Sumudica, dupa ce a mai fost pe banca lui Kayserispor in perioada iulie 2017 - mai 2018.

Gaziantep ocupa pozitia a 12-a in prima liga din Turcia, cu 16 puncte in 13 etape. Runda urmatoare, echipa lui Sumudica va merge in deplasare la Konyaspor.

????️Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Marius Sumudica Türk vatandaşı olacak. En kısa sürede girişimde bulunacağız." (Skorer) ????https://t.co/NeeftQTNjk pic.twitter.com/BmqtfnnIFi — Ajansspor (@ajansspor) December 6, 2019