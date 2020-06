Sumudica ia notite de la Klopp! Cum vrea sa-si obisnuiasca jucatorii pentru meciurile oficiale

Marius Sumudica ii urmeaza exemplul lui Jurgen Klopp.

Antrenorul lui Gaziantep vrea sa isi obisnuiasca jucatorii cu atmosfera de pe un stadion gol. In acest sens, sambata, va avea loc un meci intre jucatorii lui Gaziantep care vor fi impartiti in 2 echipe. Partida se va desfasura intocmai ca un meci oficial.

"Sambata fac un joc intre jucatorii nostri, pe stadionul mare, cu noctura si tabela aprinse, incercand sa le dau impresia ca e normal, ca trebuie sa fie ok. In 3 luni aproape am iesit din circuit si revenirea e un moment special pentru toata lumea, si pentru mine, si pentru jucatori, si pentru arbitri. Eu fac orice sa ii aduc, in momentul jocului, in forma care trebuie", a declarat Sumudica la DigiSport.

Reamintim ca Jurgen Klopp a organizat un astfel de meci cu jucatorii lui Liverpool, pentru a ii obisnui cu situatia de a juca in fata unor tribune goale.

Fotbalul in Turcia revine in weekend-ul 13-14 iunie. Pentru Gaziantep, primul meci va avea loc pe teren propriu, in compania celor de la Ankaragucu. Meciul este foarte important pentru echipa lui Sumudica, in cazul unei victorii Gaziantep asigurandu-si in proportie de 99% prezenta in prima liga si in sezonul urmator.