Steven Gerrard i-a convins și semnează un nou contract! Anunțul făcut în Anglia

La mijlocul sezonului din Arabia Saudită, Al Ettifaq ocupă locul 8, cu 25 de puncte, la opt lungimi peste prima poziție retrogradabilă. Trupa lui Steven Gerrard are opt meciuri consecutive fără victorie, însă beneficiază de credit din partea conducerii.

The Athletic anunță că Steven Gerrard a acceptat propunerea lui Al Ettifaq de a-și prelungi contractul cu încă două sezoane, până în 2027.

"Conducerea va continua să îl ajute pe Gerrard prin aducerea de noi jucători și dezvoltarea clubului", scrie sursa citată.

Până de curând, vedeta lui Al Ettifaq era Jordan Henderson, fostul mijlocaș de la Liverpool. În urmă cu câteva zile, englezul a decis să își rezilieze contractul cu gruparea saudită și urmează să revină în Europa, la Ajax Amsterdam.

În lotul echipei conduse de Steven Gerrard se mai află nume precum Moussa Dembele (27 de ani), Demarai Gray (27 de ani) sau Georginio Wijnaldum (33 de ani).

Campionatul din Arabia Saudită se va relua la mijlocul lunii februarie. În prima etapă din 2024, Al Ettifaq va juca pe terenul lui Al Khaleej.

???? EXCL: Steven Gerrard agrees 2yr contract extension as Al Ettifaq head coach. Existing deal runs until 2025 - new terms to expire in 2027. Club hierarchy will continue commitment to provide funds for signing players + developing #AlEttifaq @TheAthleticFC https://t.co/TJAOlkRJEG