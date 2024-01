"Acord!" Jordan Henderson pleacă din Arabia Saudită după 6 luni și semnează cu un club mare din Europa

Henderson a hotărât în vară să plece de la Liverpool după 12 ani și să semneze cu Al Ettifaq. Mijlocașul englez, care a primit tricoul cu numărul 10, a strâns 19 meciuri în prima parte a sezonului, a oferit 5 pase decisive, însă nu s-a adaptat în Arabia Saudită și a cerut să îi fie reziliat contractul.

În cele din urmă, Al Ettifaq a acceptat dorința lui Henderson. The Athletic anunță că saudiții îi vor rezilia contractul, care se întindea pe trei ani, iar mijlocașul va semna cu Ajax Amsterdam din postura de jucător liber.

Sursa citată anunță că Jordan Henderson a ajuns deja la un acord de principiu cu Ajax. Mijlocașul se întoarce acum în Anglia, după ce a părăsit cantonamentul lui Al Ettifaq din Abu Dhabi.

Ajax Amsterdam, unul dintre marile cluburi de tradiție ale Europei, are în palmares patru trofee ale Ligii Campionilor/Cupei Campionilor Europeni, ultimul fiind cucerit în 1995. "Lăncierii" au 36 de titluri în Olanda, însă în actualul sezon există șanse infime pentru câștigarea campionatului.

După un start dezastruos de campionat, Ajax s-a redresat, iar acum ocupă locul 5 în Eredivisie, cu 28 de puncte. Totuși, există o distanță de 23 de puncte față de liderul PSV Eindhoven, care a câștigat toate cele 17 meciuri din acest sezon!

