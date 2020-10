Starul mondial care a renuntat la fotbal pentru FEMEI face dezvaluiri incendiare: "M-am culcat cu Naomi Campbell si Carmen Electra! Am facut dragoste ore in sir"

Din articol Nopti albe cu Naomi Campbell si Carmen Electra

Un fost fotbalist a uimit pe toata lumea cu dezvaluirile din cartea despre viata sa.

Sasa Curcic (48 de ani) a fost unul dintre marile talente iugoslave din anii 90. La doar 19 ani ani debuta pentru Partizan Belgrad, iar 2 ani mai tarziu facea pasul in Premier League, la Bolton.

Primul sezon din Anglia a fost excelent, lucru care i-a adus un transfer la Aston Vila.

De atunci a inceput declinul fotbalistului, care a fost acaparat de viata de noapte si de escapadele cu droguri si femei.

In cartea sa, Curcic explica modul in care a ajuns sa petreaca cu vedete precum Robbie Williams sau Jamiroquai, iar drogurile erau frecvente la mai toate iesirile.

La doar 27 de ani s-a mutat in New York, unde s-a imprietenit cu rebelul din NBA, Dennis Rodman. Dupa doar patru luni, Curcic si-a anuntat retragerea printr-un mod incredibil:

"Ma retrag din fotbal pentru a ma dedica diavolului. Nu am de gand sa semnez pentru nicio alta echipa, chiar da mi-ar oferi 15 milioane. Singura optiune pentru a ma face sa semnez este sa imi ofere 15 femei din intreaga lume pentru a le face fericite", spunea Curcic la conferinta sa de presa.

Nopti albe cu Naomi Campbell si Carmen Electra

In ultimele declaratii prezentate de The Sun, Curcic dezvaluie ca a avut relatii cu celebrul model Naomi Campbell si cu Carmen Electra, care a fost casatorita cu Denis Rodman:

"Naomi era fana Crystal Palace. A venit la un joc si ne-am intalnit in zona VIP. Dupa doua saptamani am invitat-o la o petrecere. Era o fata dura, a trebuit sa o astept o luna. A fost grozav in pat, dar a facut dezastru. Parul femeii ma dezgusta, cand il vad pe jos ma innebuneste, iar Naomi obisnuia sa il lase peste tot.

Nu am platit niciodata pentru a face dragoste. As prefera sa ma sinucid. Nu am fost niciodata cu o prostituata.

M-am simtit bine cu Eva Herzigova si am facut dragoste in piscina cu Carmen Electra, ore in sir! A fost cea mai buna din pat si cea mai nebuna femeie pe care am intalnit-o vreodata", a mai dezvaluit Curcic.