Deși mai are doi ani de contract cu Liverpool, Salah ar putea face și el pasul către Arabia Saudită. În presa saudită se dau șanse tot mai mari variantei ca starul egiptean să semneze cu Al Ittihad în această vară.

Al Ittihad, clubul care i-a mai transferat pe Karim Benzema, Fabinho sau N'Golo Kante în această vară, s-a arătat interesat de Salah încă de la începutul ferestrei de mercato, însă negocierile nu s-au concretizat. Acum, saudiții au revenit cu o nouă propunere, una care ar fi convins-o pe Liverpool.

"Salah s-a arătat deschis propunerii și i-a permis lui Al Ittihad să negocieze cu Liverpool pentru cumpărarea sa. Două ziare din Arabia Saudită susțin că oferta prezentată în ultimele ore i-a convins pe cei din conducerea lui Liverpool să o accepte.

Dacă totul merge conform planului, Liverpool va încasa în jur de 100 de milioane de euro. Salah ar urma să meargă în următoarele zile în Arabia Saudită pentru a efectua vizita medicală și a semna", scriu cei de la Calcio Mercato, care citează presa din Arabia Saudită.

Cumpărat în 2017, de la AS Roma, pentru 42 de milioane de euro, Salah a devenit o adevărată legendă la Liverpool. Egipteanul a marcat până în prezent 186 de goluri și se află pe locul 3 în clasamentul marcatorilor all-time ai formației engleze.

Alături de Liverpool, Salah a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor, titlul în Premier League, o Cupă, o Cupă a Ligii și Supercupa Angliei.

