Luis de la Fuente, selecționerul naționalei de fotbal a Spaniei, a susținut o conferință de presă, după ce a prezentat lista celor convocați pentru meciurile cu Norvegia și Scoția din preliminariile Euro.

Înainte de a vorbi despre alegerea echipei, Luis de la Fuente a transmis un mesaj despre organizarea Cupei Mondiale: ”Vreau să felicit RFEF (Federația de Fotbal din Spania) pentru alegerea de a organiza turneul final din 2023. Evenimentul este un rezultat al muncii grozave din ultimii ani. Este timpul să ducem fotbalul la nivelul la care merită.”

Selecționerul Spaniei a declarat că fiecare fotbalist are șanse egale de a fi ales și a evidențiat perla Barcelonei de doar 16 ani:

”Oricine are o șansă bună cât timp joacă la un nivel bun. Este competiție mare, deci doar cei mai buni vor fi aleși. Ne asigurăm mereu că procesul este unul rezonabil. Sunt jucători care reușesc mai repede decât alțăă (n.r. Lamine Yamal). El are un potențial fantastic, trebuie să avem mare grijă de el. Vă amintiți când Messi sau Maradona aveau doar 16 ani? Dacă cineva ar fi spus atunci că nu ar trebui să joace, ne am fi pus mâinile în cap.”

Luis de la Fuente a vorbit despre posibilitatea de a nu îl convoca pe fundașul spaniol pentru dubla din preliminariile Euro 2025: ”Debate-ul despre Sergio Ramos a luat amploare. Nu înțeleg de ce trebuie să vorbim doar despre un jucător. Trebuie să aleg un grup de fotbaliști dintr-o serie de 300 și am ales 23. Nu înțeleg de ce îi oferim lui atenție, deși îl admir foarte tare. Dacă nu vine, nu vine pentru un motiv bine întemeiat.”

After a few days' pause, there's movement in the Rubiales affair today. At this moment Luis de la Fuente, head coach of Spain's national men's football team is holding a press conference to apologize for his support for the disgraced and suspended Spanish FA chief. https://t.co/dEBhSQvtJm