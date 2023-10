Latifundiarul din Pipera a avut un discurs dur la adresa președintelui de la CFR Cluj, în care a spus, printre altele, că oficialul ardelenilor ar trebui să meargă la spital să se consulte cu un doctor.

Cristi Balaj i-a dat replica lui Gigi Becali, în urma derapajului grosolan al patronului FCSB

Nu a trecut mult timp, iar Cristi Balaj i-a dat replica lui Gigi Becali. Președintele lui CFR Cluj a clarificat declarațiile pe care le-a oferit și i-a urat multă sănătate patronului roș-albaștrilor.

„Voi încerca să dau o declarație civilizată. Dacă domnul Becali a spus că am probleme medicale și am nevoie de un consult, îi urez sănătate.Când am spus de FCSB că are vânt din spate m-am referit la cele două meciuri câștigate de FCSB, în urma unor penalty-uri care nu au fost.

Plus că o parte a mass-media dezinformează opinia publică, cu intenție sau fără, prin tot felul de clasamente cu analizele lor despre arbitraj. De cel din meciul cu Farul s-a pronunțat și CCA. Domnul Vassara a spus că nu a fost penalty. La fel și analiștii ca Porumboiu sau Crăciunescu.

În ceea ce privește prestațiile arbitrilor față de CFR, sunt singurul conducător de club care a recunoscut că s-a greșit în favoarea noastră la faza în care Ajeti îl faultează pe jucătorul Petrolului.

Cât privește faza precedentă, cu portarul nostru, Sava și Musi, toată lumea, de la specialiști la CCA, a spus că nu a fost penalty. Despre meciul cu Sepsi nu am multe de zis, nu ne bucurăm după victorii, doar la titluri și calificări în cupele europene”, a spus Cristi Balaj, potrivit iamsport.ro.

De la ce a început totul

Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre lupta la titlu și despre principalele contracandidate la trofeu. Fostul arbitru internațional crede că FCSB este cel mai puternic adversar, pentru că e sprijinită din exterior: „Au vânt din spate mult prea puternic. Nu le poate face față nicio echipă din România. Dacă se greșește în favoarea lor, nu se spune nimic. Și vorbesc de greșeli clare”.

Balaj o consideră pe Rapid sub FCSB ca influențe externe.

I-am reamintit oficialului din Gruia că și despre CFR s-a tot vorbit că beneficiză de diverse influențe, iar acesta a replicat: „Cei cărora le e frică de noi spun asta. Ce să zică? Atuni când nu poți să-i zici cuiva că e slab sau urât, ii zici că e hoț. Noi nu spunem nimic despre arbitri înaintea meciurilor. Nu vrem să punem presiune pe ei. Dacă apar greșeli după jocuri, normal că ieșim să le prezentăm".