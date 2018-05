Scene de o VIOLENTA EXTREMA la Lisabona! Antrenorul si jucatorii lui Sporting, luati la bataie dupa ce un grup de 50 de fani a intrat in vestiar | VIDEO

Jucatorii si antrenorul lui Sporting au avut de suferit din cauza unui atac violent al fanilor. Potrivit presei portugheze, un grup de 50 de barbati au intrat in vestiarul lui Sporting, dupa ultimul antrenament al echipei.

Atacul s-a produs la baza de antrenament a lui Sporting, iar cel mai mult a avut de suferit Bas Dost.

When ‘fans’ attack their own players like happened at Sporting. This is Bas Dost’ head injury. #idiots pic.twitter.com/y5uAqhGjeg

Conform A Bola, antrenorul Jorge Jesus, William Carvalho si Rui Patricio s-au numarat si ei printre cei agresati, iar mijlocasii Josip Misic si Rodrigo Battaglia au avut nevoie de ingrijiri medicale.

Bas Dost was treated for what looks to be a small wound on his forehead and should be okay. Misic and Battaglia also treated for injuries. Several members of the technical staff were also assaulted.