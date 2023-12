S-au tras la sorți grupele Copa America 2024! Cu cine au picat Argentina și Brazilia

Tragerea la sorți pentru meciurile din grupă a fost organizată în SUA, vineri dimineață. La turneul final, echipele din CONMEBOL vor fi însoțite de câteva naționale care fac parte din CONCACAF.

Pentru Copa America există în continuare două necunoscute. Câștigătoarele din meciurile de baraj Costa Rica - Honduras și Canada - Trinidad și Tobago, care se vor disputa în martie, vor obține calificarea la turneul final.

Argentina, deținătoarea trofeului, a fost repartizată într-o grupă cu Peru, Chile și învingătoarea din duelul Canada - Trinidad și Tobago, în timp ce Brazilia va înfrunta Columbia, Paraguay și una dintre Costa Rica sau Honduras.

Cum arată grupele la Copa America 2024

Grupa A: Argentina, Peru, Chile, Canada / Trinidad și Tobago

Grupa B: Mexic, Ecuador, Venezuela, Jamaica

Grupa C: SUA, Uruguay, Panama, Bolivia

Grupa D: Brazilia, Columbia, Paraguay, Costa Rica / Honduras

* Se califică în sferturile de finală primele două clasate din fiecare grupă

* În sferturi vor avea loc următoarele dueluri: 1A vs. 2B, 1B vs. 2A, 1C vs. 2D, 1D vs 2C.