Ronaldo e DE NEOPRIT! Portughezul a mai doborat un record in primul meci post-pandemie din Serie A! 

Luni, Juventus a revenit pe teren in primul meci oficial din Serie A dupa pauza cauzata de noul coronavirus.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul, in prima repriza, dintr-o lovitura de la 11 metri executata perfect. In doar cateva secunde el s-a apropiat in fuga de minge, apoi s-a oprit si, dupa ce portarul Bolognei s-a aruncat, a trimis balonul spre coltul drept al portii.

Acesta este primul penalty reusit de el dupa pandemie, gol care ii provoaca multa bucurie portughezului care a reusit, astfel, sa mai doboare un record.

Ronaldo a devenit, in urma reusitei de luni seara, cel mai bun marcator portughez din Serie A, depasindu-l, cu 43 de goluri, pe Rui Costa.

