Andrei Cordea a fost titular la Al Tai, însă a fost înlocuit după doar 28 de minute din cauza unei accidentări. Trupa lui Reghecampf a reușit surpriza și a deschis scorul în minutul 43, după un gol antologic al ghanezului Bernard Mensah.

Mensah a luat o acțiune pe cont propriu, iar după o cursă de aproximativ 60 de metri în care a depășit mai mulți adversari a marcat în poarta lui Edouard Mendy pentru 1-0.

An incredible solo effort from @oliver_mens opened the scoring for Al Tai ???? ???? #yallaRSL pic.twitter.com/Myah4ILHwC

Roberto Firmino a egalat chiar în prelungirile primei reprize și tot fostul atacant al lui Liverpool a punctat pentru 2-1 în minutul 60. Al Ahli a mai înscris de două ori pe final, prin Riyad Mahrez (82') și Franck Kessie (88'), iar formația lui Laurențiu Reghecampf a pierdut clar, scor 1-4.

???????? @SaudiNT_EN boss Roberto Mancini is in the stands to watch Al Tai vs. Al Ahli! ????#yallaRSL pic.twitter.com/2peh5wYM9s