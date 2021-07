Propunere indecenta pentru FC Barcelona! Un site pentru adulti vrea sa ajute clubul cu bani ca sa il tina pe Messi

Meciurile Barcelonei si ale lui Messi ar putea fi vazute pe un site care transmite videochat, sex cams si adult chat.

Lionel Messi a castigat 35 de trofee in 17 ani la FC Barcelona, fiind considerat de multi cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Dar, el este acum liber de contract si va avea runda decisiva de negocieri pentru ramanerea pe Camp Nou, dupa ce se va intoarce de la Copa America, acolo unde va intalni Columbia in semifinalele competitiei. Superstarul sud-american castiga 138 de milioane de euro pe sezon, dar ar vrea o marire a remuneratiei, precum si un plan de investitii de mare anvergura, care sa construiasca o echipa capabila sa domine din nou La Liga si Champions League.

Insa, Barcelona are datorii de peste 1.2 miliarde de euro, iar pana acum i-a transferat liberi de contract pe Sergio Aguero, Memphis Depay si Eric Garcia si a platit doar 9 milioane de euro pentru Emerson Royal. Pentru a reduce din cheltuieli si a strange bani de transferuri, clubul a renuntat deja la Juan-Clair Tobido (Nice / 8.5 mil. euro), Juan Miranda (Betis), Trincao (Wolverhampton / imprumut) si Matheus Fernandes, iar pe lista de transferuri se mai gasesc Philippe Coutinho, Miralem Pjanici, Martin Braithwaite, Ousmane Dembele, Clement Lenglet, Junior Firpo, Jordi Alba, Neto si Samuel Umtiti, in speranta ca se vor strange aproape 300 de milioane de euro.

Un site pentru adulti din New York, care ofera servicii de videochat, sex cams si adult chat, a intins o mana de ajutor si s-a oferit sa achite 10 milioane de dolari pentru acoperi o parte din noul contract al lui Leo Messi, singura conditie fiind sa devina partenerul de streaming live al clubului pentru sezonul viitor.

"Sunt un avid fan al fotbalului si am inteles ca FC Barcelona se chinuie sa gaseasca fonduri pentru a-si permite noul contract al lui Lionel Messi. Ar fi pacat ca Leo, care a fost sub contract cu Barcelona aproape 20 de ani, sa plece. Intr-un efort de a finanta acest contract, vrem sa oferim 10 milioane de dolari, pentru a deveni partenerul de live streaming al clubului pentru sezonul urmator.

Suntem specializati in transmiterea de fluxuri live de continut pentru adulti si avem 20 de milioane de clienti in intreaga lume. Folosind tehnologia si reteaua noastra, am putea oferi un alt fel de placere prin transmiterea live a meciurilor de fotbal si spectacolul facut de Messi catre intreaga lume. Daca presedintele Laporta e interesat de oferta, sa ma contacteze pe email", a transmis Max Bennett, vicepresedintele Stripchat.