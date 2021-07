Pur si simplu Messi! Faza care i-a facut pe toti sa se ridice in picioare, dupa ce a driblat toata echipa adversa!

La Copa America Messi a lasat de o parte problemele cu contractul de la Barcelona si e pana in acest moment cel mai bun jucator al turneului.

In sferturile de finala, contra Ecuadorului, argentinianul si-a dus echipa spre victorie, cu contributie la toate cele 3 goluri marcate.

Dar Messi n-a punctat doar pe tabela, ci si la impresia artistica, intr-o faza in care si-a aratat din plin talentul urias.

This insane run by Lionel Messi is what stats don’t show you. pic.twitter.com/itz4S6Q0Ha