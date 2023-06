Primul transfer al lui Dan Petrescu, la noua sa echipă, Jeonbuk

Tehnicianul de 56 de ani a debutat oficial la Jeonbuk, iar în această perioadă se pregătește și pentru sezonul viitor. Jeonbuk a anunțat oficial transferul lui Tomas Petrasek (31 de ani), fundaș central care a evoluat din 2016 la Rakow.

Evaluat la 400.000 euro, jucătorul ceh a jucat în Cehia și Polonia, iar pentru Rakow a strâns 171 meciuri și 34 goluri.

Tomas Petrasek este al cincilea străin din lotul echipei antrenată de Dan Petrescu, după Andrei Luis, Gustavo, Rafa Silva (Brazilia) și Jun Amano (Japonia).

Dan Petrescu: "Am ales clubul potrivit!"



Fostul antrenor de la CFR Cluj a explicat de ce a ales să semneze cu Jonbuk, club pe care îl consideră ca fiind cel mai important din toate cele pe care le-a antrenat până în prezent.

"Este o onoare pentru mine să mă aflu la cel mai mare club din Coreea și Asia. Sunt extrem de încântat și fericit să fiu aici. Decizia am luat-o pentru că atunci când am antrenat în China, am jucat în Champions League împotriva lui Jeonbuk, iar în acea perioadă, echipa era foarte bună.

Când am venit în oraș am văzut facilități bune, am văzut fanii, totul. Am fost impresionat din ce am văzut și am visat într-o bună zi să fiu aici, să antrenez la un astfel de club. Am multă experiență ca antrenor însă cred că este cel mai mare club pe care l-am antrenat vreodată și că este o mare responsabilitate pentru mine, știu asta", a spus Dan Petrescu.