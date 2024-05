Primele declarații ale lui Hansi Flick după ce a semnat cu Barcelona

După ce catalanii au ajuns la un acord cu Xavi Hernandez pentru rezilierea contractului, fostul antrenor al lui Bayern Munchen a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu Barcelona.

Declarațiile făcute de Hansi Flick după ce a fost prezentat la Barcelona

Hansi Flick a făcut primele declarații din postura de antrenor al Barcelonei. Tehnicianul german a mărturisit că pentru el este un vis devenit realitate să o antreneze pe Barcelona și a anunțat ce stil de joc va implementa la formația catalană.

”În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în venirea mea la Barcelona. Este o onoarea și un vis devenit realitate să antrenez Barcelona, să lucrez pentru acest club uriaș.

Abia aștept să încep munca la acest club incredibil. De când am ajuns, am văzut că toată lumea iubește acest club și face tot posibilul să aibă succes.

Îmi place să avem posesia mingii și să jucăm ofensiv. Astea sunt aspectele care îmi plac și vom munci pentru ele. Barcelona are una dintre cele mai bune echipe tinere din lume. Este un amestec bun de jucători cu experiență și jucători tineri talentați”, a spus Hansi Flick.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Echipele antrenate de Hansi Flick de-a lungul timpului: FC Bammental, TSG Hoffenheim, Bayern Munchen.

De asemenea, Hansi Flick a fost și selecționer al Germaniei în perioada august 2021 – septembrie 2023, însă a fost demis după eșecul suferit de nemți în fața Japoniei, scor 1-4.

????️ Hansi Flick's first words as the new Barça coach pic.twitter.com/E69FMuEzgf

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024