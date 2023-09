Polonia taie în carne vie: hotărâri drastice în toiul preliminariilor de la EURO 2024

Fernando Santos a venit pe banca Poloniei ca o mare speranță. După opt ani petrecuți pe banca Portugaliei, timp în care a cucerit trofeul UEFA EURO 2016 în comanda Portugaliei, Fernando Santos a fost primit cu așteptări mărețe.

Naționala Poloniei traversează una dintre cele mai nefaste perioade din istoria sa. Este doar pe locul al patrulea în Grupa E, în urma unor naționale precum Moldova sau Albania care nu au participat la Cupa Mondială din Qatar, asemenea alb-roșilor.

Doar Insulele Feroe are un parcurs mai slab decât trupa condusă din teren de Robert Lewandowski. În cele cinci meciui de calificare, Polonia a smuls o victorie chinuită, scor 1-0 împotriva Albaniei, și 2-0 împotriva Insulelor Feroe.

Cehia a administrat un eșec usturător fostei naționale a lui Fernando Santos, însă rușinea istorică a Poloniei a venit în runda a treia de calificare. Pe terenul Moldovei, Polonia a condus cu 2-0, însă vecinii noștri au întors rezultatul, scor 3-2 și au reușit una dintre marele surprize ale acestei ediții de Euro.

I am the original team of Moldova. Self-criticism of Piotr Zieliński. After the match lost in Moldova, 2:3 Poland - Moldova. pic.twitter.com/j9KhGu3P8F