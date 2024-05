”Pe făraș” la Manchester United, Erik ten Hag a reușit ”imposibilul”! Este primul antrenor care a făcut asta

”Diavolii” au ridicat trofeul și au spălat astfel rușinea unui sezon ratat, în care au încheiat pe locul opt în clasamentul din Premier League. Astfel, echipa lui Erik ten Hag va evolua în Europa League.

Erik ten Hag, în istoria fotbalului englez

În ultima perioadă, în presa din Anglia, s-a scris că Erik ten Hag este ”pe făraș” la Manchester United. Contractul olandezului va expira în vara următoare, dar britanicii au scris că Ten Hag va fi înlăturat de la Manchester United imediat după finala Cupei Angliei. Conducerea clubului de pe Old Trafford ar fi nemulțumită de felul în care s-a prezentat echipa în această stagiune.

Totuși, triumful ”Diavolilor Roșii” în finala Cupei Angliei ar putea însemna că Erik ten Hag va continua pe banca echipei, mai ales că tehnicianul olandez a intrat și în istoria fotbalului britanic după finala cu rivala Manchester City.

Concret, Erik ten Hag este primul antrenor care câștigă o finală domestică împotriva echipei lui Pep Guardiola.

VIDEO Rezumatul meciului Manchester City - Manchester United 1-2

Erik ten Hag is the first manager to win a major domestic cup final against Pep Guardiola’s Manchester City.