Panica la Lisabona! Cristiano Ronaldo a lipsit de la doua antrenamente si poate RATA meciul nationalei! Ce s-a intamplat cu starul portughez

Cristiano Ronaldo are probleme la un picior si ar putea sa nu evolueze in primul meci al nationalei.

Capitanul Portugaliei este in pericol de a rata meciul cu Croatia, datorita unei infectii la picior. Acesta a ratat al doilea antrenament consecutiv, iar Federatia Portugheza anunta printr-un comunicat ca starul portughez este sub tratament: "Capitanul nationalei are o infectie la piciorul drept si urmeaza un tratament cu antibiotice".

De asemenea si Renato Sanches va rata primele doua meciuri din UEFA Nations League din cauza unei accidentari.

Portugalia va disputa sambata meciul cu Croatia pe Estadio Dragao din Porto, fiind favorita. Lusitanii au o grupa de foc din care mai fac parte Suedia si Franta, campioana mondiala en-titre.