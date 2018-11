Confesiunea CUTREMURATOARE a unui star din nationala Braziliei: "Am fost refuzat peste tot, voiam sa ma las. Daca nu treceam proba, n-aveam bani sa ma intorc acasa!"

Convocarea sa i-a luat prin surprindere pe fanii brazilieni!

Richarlison a avut un sezon excelent la Watford, iar in vara a trecut la Everton. In nationala Braziliei, atacantul de 21 de ani are deja 6 meciuri si 3 goluri marcate.

Lucrurile n-au mers insa mereu bine pentru el. Richarlison a trecut peste mai multe refuzuri din partea cluburilor si a vrut sa se retraga!

"N-am suficiente degete sa numar cluburile care m-au refuzat. Voiam sa ma las de fotbal. Apoi, am mers la Belo Horizonte. Aveam bani doar pentru un drum, m-am dus la ultima proba pe care puteam s-o sustin. Daca nu ma pastrau, nu aveam nici macar bani sa ma intorc acasa", a spus Richarlison.