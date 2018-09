E probabil cea mai stupida concediere din istorie! De ce a fost dat afara

Kawkab Marrakech l-a concediat pe capitanul echipei, Abdessalam Benjelloun, dupa un conflict bizar. Atacantul de 33 de ani, trecut prin Belgia si Scotia, i-a scos din sarite pe conducatori dupa ce s-a plans ca lucrurile nu merg cum trebuie in club. Ultima nemultumire: calitatea jambierelor. :) Sefii n-au mai avut rabdare si l-au dat afara.



Kawkab Marrakech have terminated the contract of captain Abdessalam Benjelloun (33) after several conflicts between him and leaders of the club. The former Hibernian striker was recently angered by the poor quality of the team socks. pic.twitter.com/eRjJmahjh7