Nici măcar nu a început și trebuie să își schimbe numele! Ce se va întâmpla cu Superliga Europei 

După ce Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că nu poate fi numită Superligă, după reclamațiile făcute de 3F Superliga, prima ligă daneză care a obținut înregistrarea numelui său ca "marcă" în Uniunea Europeană.

A22 Sports Management avansează cu proiectul și a solicitat înregistrarea "mărcilor" diviziunilor care vor compune competiția în Spania: Star League, Gold League și Blue League.

Această informație a fost confirmată de Buletinul Oficial al Proprietății Industriale spaniol și se preconizează că proiectul va include 64 de cluburi împărțite în trei ligi, fiecare cu un număr respectiv de echipe: Star League și Gold League cu câte 16 echipe fiecare și Blue League cu 32 de echipe. Proiectul include și un sistem de promovare și retrogradare anual între cele trei diviziuni.

Proiectul "Superligii Europene", potrivit oficialilor săi, nu ar avea la bază un model obișnuit, întrucât ar exista „membri permanenți” și ar stabili un sistem de promovări și retrogradări anuale între cele trei divizii pentru care s-a solicitat înregistrarea la brevetul spaniol și Oficiul pentru mărci comerciale.

"Suntem foarte fericiți că Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală a fost de acord că marca 'The Super League' ar încălca drepturile cluburilor daneze care au investit în dezvoltarea campionatului național. Am fost întotdeauna împotriva ideii marilor cluburi europene de a fonda o nouă competiție paralelă.

Credem că trebuie să fie deschidere pentru toți și un proces de calificare în cupele europene, după ce îți câștigi acest drept în competițiile naționale. Fotbalul nu trebuie să fie un fenomen închis dedicat doar anumitor cluburi care nu mai trebuie să muncească pentru a participa, așa că simțim o bucurie în plus că am obținut această victorie în instanțe", a declarat Claus Thomsen, președintele executiv al 3F Superliga, competiția din Danemarca.

"European Super League" are ca membri fondatori 12 cluburi cu nume mari în sportv, respectiv Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, ca reprezentative ale Angliei.

Ca reprezentative ale Italiei regăsim formațiile Inter Milano, Juventus, AC Milan iar printre cluburile spaniole putem număra Atletico Madrid, FC Barcelona și Real Madrid. După presiunile UEFA și ale publicului larg, o mare parte din cluburi s-au retras, "în cărți" rămânând doar Juventus, Barcelona și Real Madrid, care au primit amenințări cu excluderea din competițiile administrate de forul continental.

