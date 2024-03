Cătălin Moroșanu deține un capital imens de popularitate și datorită victoriilor din ringul de kick-boxing, dar și datorită modului în care se comportă în viața de zi cu zi.

E idol pentru copiii care vor să practice lupte de contact și frapează prin sinceritatea debordantă din emisiunile TV la care e invitat. Originar din Iași, Moroșanu a făcut primii pași pe terenul de sport cu balonul oval, disciplină de care s-a îndrăgostit la început. Treptat, kick-boxingul a declanșat o fascinație magnetică asupra sa.

Moroșanu a devenit un adevărat personaj în galele Local Kombat organizate de Eduard Irimia și difuzate de Pro TV și Sport.ro. Cum notorietatea a atins-o rapid, sportivul din Iași l-a captivat și pe Gigi Becali, care i-a propus să-i devină gardă de corp. Totul s-a întâmplat în urmă cu peste 15 ani.

La Arena Sport.ro, Cătălin Moroșanu a povestit episodul cu finanțatorul FCSB-ului.

(n.r.: despre oferta de la Gigi Becali). Am primit imediat după ce am început să fiu mai cunoscut. Am primit și oferta de la un consilier de-al lui, nu știu cum îl mai chema. <<Hai în București, îți dăm casă, îți dăm mașină, îți dăm de toate. Și gândește-te că eu stăteam în cămin și mă gândeam ce fac. Mă duc la București și am zis că nu... Rămân aici cu maestrul, cu iubita mea...", a povestit Cătălin Moroșanu, în emisiunea Arena Sport.ro, moderată de Cătălin Oprișan.

Becali l-a avut bodyguard în trecut pe Cătălin Zmărăndescu, un alt nume important din sporturile de contact. Practicant de Wu-Shu, Zmărăndescu a avut chiar și o sală de antrenament în incinta fostului stadion din Ghencea.

