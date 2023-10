Neymar a suferit o ruptură de ligamente şi de menisc la genunchiul stâng şi a suferit o intervenţie chirurgicală, absența starului brazilian fiind estimată pentru un an de zile.

În partida pe care Al Hilal a jucat-o cu Al Khaleej, în campionatul din Arabia Saudită, fanii și jucătorii echipei au avut un mesaj de susținere pentru Neymar.

Colegii brazilianului au ieșit pe teren purtând tricouri nu numărul 10, în timp ce suporterii au afișat un banner imens cu mesajul "Întoarce-te mai puternic!".

Al Hilal's players and fans show their support for @neymarjr ???????? pic.twitter.com/UHeCtnVMhY