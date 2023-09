Neymar a debutat la Al Hilal: assist, ratare uriașă și scor de tenis contra echipei unui român

Transferul lui Neymar la Al Hilal a fost oficializat în urmă cu exact o lună. Brazilianul a acuzat anumite probleme medicale, însă între timp s-a refăcut, a evoluat și pentru naționala Braziliei, iar acum a fost utilizat în premieră de saudiți.

Neymar a fost introdus în minutul 64 al meciului Al Hilal - Al Riyadh, pe care echipa sa l-a câștigat clar, 6-1. În momentul intrării brazilianului, scorul era 2-0, după golurile lui Mitrovic și Al Shahrani, iar ultimele 25 de minute au fost de-a dreptul spectaculoase.

Al Dawsari a reușit un hat-trick, Neymar a pasat decisiv la golul lui Malcom, iar Al Riyadh a reușit golul de onoare în minutul 90+6. La oaspeți a jucat și fundașul român Alin Toșca, introdus pe teren în minutul 63.

Neymar a fost și autorul unei mari ocazii ratate. În minutul 90+3, brazilianul a reușit un un-doi rapid cu Mitrovic, însă nu l-a putut învinge pe portarul uruguayan Martin Campana.

Tiki taka play but Neymar missed another chance to score #الهلال_الرياض pic.twitter.com/lQY5mDEcGx